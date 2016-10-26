Bolu Emniyet Müdürü İbrahim Özel oldu

Güvenlik’te yapılan ve 59 ilin emniyet müdürlerinin değiştiği yeni görevlendirmeler sonrasında Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne Afyonkarahisar Emniyet Müdürü İbrahim Özel atandı. 10 Ocak 2014 tarihinde Bolu’ya atanan Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya yeni kararname sonrasında polis başmüfettişi olarak görevlendirildi.

Bülent Velioğlu

BOLU