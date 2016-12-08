Boluda eğitime kar engeli

Edinilen bilgiye takriben, Bolu’da kar yağışının etkisini artırması sebebiyle Mengen ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Bolu Valisi Açık Fikirli Baruş’un yaptığı yazılmış açıklamaya tarafından, kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Mengen’de eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındığını belirtildi.

Faruk Çidem

