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13 Kasım 2016 Pazar

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Boluda peş peşe depremler korkuttu

Kandilli Rasathaesi’nden edinilen bilgiye takriben, saat 20.48’de merkez üstü Kürkcüler Mahallesi olan 3.2 şiddetinde, saat 21.00’da merkez üstü Kızılağıl köyü olan 2.8 şiddetinde iki ayrı zelzele meydana geldi.

14 Kasım 2016 Pazartesi, 00:06
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Kandilli Rasathaesi’nden edinilen bilgiye takriben, saat 20.48’de merkez üstü Kürkcüler Mahallesi olan 3.2 şiddetinde, saat 21.00’da merkez üstü Kızılağıl köyü olan 2.8 şiddetinde iki ayrı zelzele meydana geldi. Depremler kentin büyük bölümünden hissedildi. Daimi Konutlar, Sağlık Mahallesi, Kürkcüler Mahallesi ve kentin kuzeyinde vatandaşları kısa süreli dehşet yaşayarak dıştan çıktılar. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı ifade edildi. 

Bülent Velioğlu – Faruk Çidem

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