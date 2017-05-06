Bombardıman sonucu felç olan gence ağabeyi bakıyor

NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Suriye’nin Halep kentinde hava saldırısı sonucu ağır yaralanan ve yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalan 17 yaşındaki felçli Basil İbrahim’e, ağabeyi hem annelik hem babalık yapıyor.

Suriye’de yıllardır devam eden iç savaşa rağmen evini terk etmeyen Basil İbrahim, geçen yıl eylül ayında uçaklarca düzenlenen hava saldırısında babasını kaybetti.

Saldırıda ağır yaralanan Basil İbrahim ise Suriye’deki hastanelerin yetersiz olmasından dolayı Türkiye’ye sevk edildi. İskenderun Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Nevşehir’e yerleşen İbrahim, belden aşağısı tutmadığı için yatağa bağımlı hale geldi.

Savaşın izlerini taşıyan ve felçli olduğu için yataktan kalkamayan İbrahim’in her türlü ihtiyacını ise ağabeyi Abdullatif İbrahim (28) karşılıyor. Gencin altını değiştiren, günlük ihtiyaçlarını gideren, yemek yediren Abdullatif İbrahim, felçli kardeşine baktığı için düzenli bir işte çalışamıyor.

Basil İbrahim, İskenderun Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak getirildiğini, tedaviye rağmen belden aşağısını hissetmediği için yatağa bağımlı hale geldiğini söyledi.

Sürekli yatmasından dolayı sırtında yaraların oluştuğunu dile getiren Basil İbrahim, en büyük sorununun kişisel ihtiyaçlarını karşılayamaması olduğunu belirtti.

Suriye’de evde oturduğu sırada uçakların bomba atması sonucu ağır şekilde yaralandığını anlatan İbrahim, “Suriye’de tedavi imkanı kısıtlı olduğu için beni Türkiye’ye getirdiler. Bacaklarımda ve sırtımda sürekli ağrı var ancak şunu söylemeliyim ki Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Bu millet olmasaydı biz Suriye’de ölürdük çünkü uçaklar hep yerleşim yerlerini vuruyor. Siviller sürekli kayıp veriyor.” dedi.

– Anneleri ile irtibatları kesildi

Savaş nedeniyle yaklaşık 3 yıl önce Nevşehir’e yerleşen ve kardeşine hem annelik hem babalık yapan Abdullatif İbrahim ise yataktan kalkma imkanı olmayan Basil İbrahim’in tüm ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğunu ifade etti.

Abdullatif İbrahim, her sabah kardeşinin bacaklarındaki ağrıların hafiflemesi için masaj yaptığını, yemek ve diğer ihtiyaçlarını giderdiğini söyledi.

Savaşın hayatlarını altüst ettiğine dikkati çeken İbrahim, savaş başladıktan kısa süre sonra ağabeyinin, ardından babasının yaşamlarını yitirdiğini, hayatta olduğunu bildikleri anneleriyle irtibatlarının kesildiğini belirtti.

Abdullatif İbrahim, kardeşi ile verdikleri yaşam mücadelesini şu sözlerle aktardı:

“Türkiye’ye 3 yıl önce geldim. Ailem Halep’te kalmaya devam ediyordu. Kardeşim yaralanınca onu da Türkiye’ye getirdik. Ağabeyim ve babam savaşta vefat etti. Annem Türkiye’ye geçemedi. Halep’e yakın bir köyde kalıyor ama nerede tam olarak bilmiyorum. Kardeşimin bakımını yapmam gerekiyor. Altını değiştirmem, yemeğini vermem gerekiyor, her gün bacağına masaj yapıyorum, ayrıca sırtında büyük bir yara oluştu, onun pansumanını yapıyorum. Bu nedenle sürekli çalışma imkanım olmuyor. Zaten çalıştığımda bazen inşaatta işçilik yapıyorum.”