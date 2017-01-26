“Boncuk”u tedavi ettirmek için bin kilometre yol katettiler

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da yaşayan bir aile, beyninde tümör olduğu belirlenen kedileri Boncuk’un tekrar sağlığına kavuşması için şehir şehir gezerken kilometrelerce yol katetti.

Yaklaşık 9 yıl önce yavruyken sokakta bulup sahiplendikleri ve “Boncuk” ismini verdikleri kedinin ayağında güç kaybı oluştuğunu fark eden Uzun ailesi, Çankırı’da tedavi ettiremedikleri hayvanı önce Ankara’ya, daha sonra da Kırıkkale’ye götürdü.

Evli ve 1 çocuk annesi Dilek Uzun (55), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boncuk’un 2 ay önce rahatsızlandığını söyledi.

Hayvanın arka ayağının felç olduğunu düşünerek tedavi ettirmek için arayışa girdiklerini anlatan Uzun, “Güç kaybını fark edince Çankırı’da çözüm aradık. Burada tedavi ettiremeyince Ankara’da özel bir hayvan hastanesine götürdük. Çeşitli tahliller yapılıp, iğne vuruldu. Boncuk için biraz zamana ihtiyaç olduğu söylendi.” dedi.

Kedinin ayağı düzelmeyince yine Ankara’ya gittiklerini ifade eden Uzun, burada çözüm bulamayınca Çankırı Belediyesi veteriner hekiminin aracılığıyla Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile irtibata geçtiklerini belirtti.

Uzun, “Aradan geçen zamana rağmen şikayetlerimiz devam ediyordu. Kırıkkale’ye götürdük. Röntgen çekildi ve sonuçlara bakıldı. Boncuk’un rahatsızlığı devam ediyordu. Boncuk’u yeniden Ankara’daki bir hayvan hastanesine götürdük. Beyninde tümör olduğu belirlendi. Şimdi tedavisi devam ediyor. Nereden bakarsanız bin kilometre yol kat ettik. Gözümüz bunların hiçbirini görmüyor. Bir an önce Boncuk’un sağlığına kavuşmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Tek dileklerinin Boncuk’un sağlığına kavuşması olduğunu vurgulayan Uzun, kedilerini evin bir bireyi olarak gördüklerini, yürüyemediği için büyük üzüntü duyduklarını söyledi.