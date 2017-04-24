Borajet’in yolcularını THY ve Anadolujet taşıyacak

Bir süre önce el değiştiren Borajet’in bugünden itibaren seferlerine ara vermesinin gerisinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) evvelden bilet bölge yolcuların durumu hakkında izah etme yaptı. Borajet’in uçuşlarını durdurmasının arkasında evvelden bilet alan yolcuların ne olacağı tartışmasına SHGM’den gelen izah etme yolculara kuytu bir nefes aldırdı. Açıklamada Borajet’in yolcularını THY ve Anadolujet’in taşıyacağı bildirildi.

SGHM’nin devlete ait internet sayfasından yaptığı açıklama şöyle:

Borajet Havayolları uçuşlarını geçici süreyle durdurmuş olup biletli yolcular THY ve Anadolujet kadar taşınacaktır.

Borajet Havayolları filosunda bulunan uçakların teknik sorunlarının giderilmesi ve filonun yenilenmesi nedeniyle uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir.

Borajet Havayolları’ndan 1 Haziran 2017 tarihine dek uçuşlar için bilet almış olan yolcular, THY ve Anadolujet ile yapılan anlaşma zarfında seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bu kapsamda Borajet yolcularının THY bürolarına başvurması ya da çağrı merkezini aramaları gerekmektedir.

1 Haziran sonrası biletli yolcuların durumu ile ilgili baştan duyuru yapılacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.”

Tuncer Cengiz