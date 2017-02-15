  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
15 Şubat 2017 Çarşamba

Ana Sayfa   >   Genel   >   Bor'da itfaiye ekipleri yangın tatbikatı yaptı

Bor'da itfaiye ekipleri yangın tatbikatı yaptı

15 Şubat 2017 Çarşamba, 17:30

Benzer Konular

Niğde'de dere yatağında köpük oluştu
Niğde'de cinayet şüphesi
“Göçe karşı, Bafra koyunu yetiştiriciliği” projesi

NİĞDE (AA) – Bor Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Belediye personeline yönelik itfaiye garajında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği, çıkan bir yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın çatısında mahsur kalan bir kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı.

Ateşin söndürülmesinin ardından personele, yangının çıktığı andan itibaren alınacak tedbirler, yapılacak müdahale ve yangın tüpünün kullanımı hakkında bilgi verilmesiyle tatbikat son buldu.

Bor yangın tatbikatı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet