Bor'da itfaiye ekipleri yangın tatbikatı yaptı
15 Şubat 2017 Çarşamba, 17:30
NİĞDE (AA) – Bor Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangın tatbikatı gerçekleştirdi.
Belediye personeline yönelik itfaiye garajında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği, çıkan bir yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın çatısında mahsur kalan bir kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı.
Ateşin söndürülmesinin ardından personele, yangının çıktığı andan itibaren alınacak tedbirler, yapılacak müdahale ve yangın tüpünün kullanımı hakkında bilgi verilmesiyle tatbikat son buldu.