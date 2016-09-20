Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 düşüşle 77.654,56 puandan başladı.

Açılışta, BIST 100 endeksi 16,18 puan azalırken bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,87 ile “madencilik”, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile “metal ana sanayi” oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alışların etkisiyle günü yüzde 2,17 artışla 77.670,75 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi, yurt dışında ise ve ABD inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, yarın açıklanacak Japonya ve ABD merkez bankalarının faiz kararları öncesinde piyasalarda yatay bir seyir izlenebileceğini ifade ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 76.000 seviyesinin destek, 77.700 seviyesinin ise güçlü direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 77.700 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 79.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini öngörüyor.

Döviz



İstanbul serbest piyasada dolar 2,9760, avro 3,3260 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı’da 2,9740 liradan alınan dolar 2,9760 liradan satılıyor. 3,3240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,3260 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,9770 lira, avronun satış fiyatı ise 3,3290 lira olmuştu.