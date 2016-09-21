Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) – Açılışta, BIST 100 endeksi 139,19 puan artarken bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile “menkul kıymet yatırım ortaklığı”, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile “iletişim” oldu.

Önceki günkü hızlı yükselişin ardından dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 77.700 puan seviyesinden etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 azalışla 77.313,46 puandan tamamladı.

Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikasında değişikliğe gitmesinin ardından gözlerin bu akşam saat 21.00’de açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildiğini belirterek, tahvil ve kur piyasasındaki hareketliliğin pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getiriyor.