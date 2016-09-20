Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 357,29 puan azalırken toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile “gıda, içecek”, en fazla gerileyen ise yüzde 2,12 ile “madencilik” oldu.

Güne sakin bir başlangıç yapan Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 77.700 puanın üzerini görse de bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 77.000 puan sınırına kadar geriledi.

Analistler, yarın Japonya ve ABD merkez bankalarının faiz kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin güçlü direnç konumunda olduğunu, düşüşlerde ise 76.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade ediyor.

Muhabir: Bekir Gürdamar