Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,17 yükselişle 77.670,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.650,46 puan artarken toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,53, holding endeksi yüzde 2,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 12,43 ile “madencilik”, en fazla gerileyen ise yüzde 0,46 ile “sigorta” oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile güne pozitif başlayan Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle 77.745,24 puana kadar çıktı.

Analistler, yarın başlayacak ve çarşamba günü kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde, faiz artırım beklentilerinin azaldığını ve bunun da gelişmekte olan ülke varlıklarına alım getirdiğini ifade ediyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası düşüşlerde ise 76.000 desteğinin güçlendiğini kaydediyor.

Muhabir: Bekir Gürdamar