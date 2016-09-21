Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 yükselişle 77.915,89 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 602,44 puan artarken toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile “spor”, en fazla gerileyen ise yüzde 1,60 ile “madencilik” oldu.

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) sürpriz kararının ardından güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi 78.136,13 puana kadar çıktı ve 78.000 puan seviyelerinde dengelendi.

Fed’in faizlerde değişiklik yapmayacağı, ancak gerek karar metninin gerekse Başkan Janet Yellen’ın açıklamalarının “şahin” tonda olabileceğinin piyasalarda fiyatlandığını kaydeden analistler, BoJ’un ise piyasaları memnun edecek bir karar almasının zor olduğunu dile getiriyor.

Analistler, özellikle Fed kararının ve Yellen’ın açıklamalarının etkisinin öncelikle 2,97 – 2,98 arasında sıkışan dolar/TL üzerinde hissedileceğine değinerek, buradaki dalga boyunun büyüklüğünün de pay piyasalarında sert hareketliliklere neden olabileceğini tahmin ediyor.

