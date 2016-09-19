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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,65 yükselişle 76.512,00 puandan başladı.

19 Eylül 2016 Pazartesi, 13:18
Borsa haftaya yükselişle başladı

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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,65 yükselişle 76.512,00 puandan başladı.

Açılışta, BIST 100 endeksi 491,71 puan artarken bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,71 ile “madencilik”, en çok gerileyen ise yüzde 0,11 ile “sigorta” oldu.

Geçen hafta Kurban Bayramı tatili sonrasında cuma günü işleme açılan Borsa İstanbul’da, uluslararası piyasalara paralel negatif bir seyir izlenmiş ve BIST 100 endeksi yüzde 1,34 değer kaybederek haftayı 76.020,29 puandan tamamlamıştı.

ekonomi

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