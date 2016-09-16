Borsa haftayı düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.033,24 puan azalırken toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 2,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,08 ile “madencilik”, en fazla gerileyen ise yüzde 2,74 ile “metal ana sanayi” oldu.

Kurban Bayramı tatili sonrasında güne sınırlı da olsa pozitif başlayan Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek 77.255,42 puan seviyesinden düşüşe geçti. Öğleden sonra ABD’de açıklanan ağustos ayı enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından Borsa İstanbul’da etkisini artıran satış baskısı ile 76.000 puan sınırına kadar gerileyen endeks, bu seviyenin üzerinde tutundu.

Muhabir: Bekir Gürdamar