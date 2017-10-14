Boru hattı kazılarında Roma mezarları bulundu

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, Kütahya’nın Domaniç ilçesinde boru hattı döşemek için yapılan kazılar esnasında Roma dönemine ait mezarlar bulundu. Takriben 2 hafta önce başlanan TANAP kazılarında 4 bayan, 4 çocuk ve 7 erkek almak üzere toplam 15 mezara rastlandı. Geniş bir alana yayılacak olan kazı çalışmaları için bölge Kazıbilimsel Sit Alanı olarak tescile önerilecek.