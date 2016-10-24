Boşaltılan apartman sakinlerinin endişeli bekleyişi sürüyor

Konya’da göçük riski gerekçesiyle boşaltılan binanın sakinlerinin evhamlı bekleyişi sürüyor.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Demiryolu Caddesi üstünde bulunan 5 katlı Aydoğan Apartmanı’nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında apartman sakinleri binadan ses geldiğini gördü. Bunun üzerine durum yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acele Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binayı boşaltarak bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekiplerinin ve belediye yetkililerinin apartmanda yaptıkları incelemenin arkasından bina emniyet gerekçesiyle adamakıllı boşaltılarak terhis edilmişti. Boşaltılan binanın sakinleri geceyi yakınlarında ve belediyenin misafirhanelerinde geçirdi.

Bina sakinlerinden Mehmet Karacan, dün sabahleyin saat 07.30’da güya zelzele olur gibi bir gürültüyle uyandıklarını söyleyerek, “Benzer gürültünün azıcık daha hafifi akşam 22.30’da oldu. Yukarı katlarda daha fazla hissedilmiş. Beşinci kattaki öğrenciler AFAD’ı aramışlar. Polisler ve AFAD ekipleri geldi. Tedbir amaçlı boşalttılar binayı. Bizim akrabalarımız var, az ilerde de annemlerin evi var, oraya gittik. Evi olmayanlar belediyenin veya AFAD’ın misafirhanesine götürüldü. Mağdur olan kimse değil yani. Ben 1. katta kalıyordum, ben de hissettim. AFAD ekipleri yarın inşaat mühendisliğinden görevlilerin gelip binayı teftiş edeceklerini söylediler. Bizim evimizde hafif bir çatlak var, bodrum katta üstelik beşinci katta varmış” dedi.

Bina sakinlerinden Nuh Uğurlu ise, binada hafif bir çökmenin olduğunun söylendiğini belirterek, “Öbür bina ile bu yapı arka arkaya olduğu için buradan da duyulmuş azıcık. Büyük bir ihtimalle köşedeki kolonun altı dıştan su almış binalarda su alınca iki sütun aşağıya dürüst çalışmış. Yeni değil sahiden yıllardır varmış bu. şimdi birazcık artmış herhalde. Büyük bir şey yok gerçekten. Tedbir nedeniyle boşaltıldı yapı” şeklinde konuştu.