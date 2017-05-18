Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Boşandığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren zanlı yakalandı

Boşandığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren zanlı yakalandı

Cinayetlerin peşinde polis ekipleri İzmir’e kaçtığı tespit edilen zanlı Erdal A’nın yakalanması için çalışmalara başladı.

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:01

Benzer Konular

Kombu çayı ile kanseri yendiğini iddia ediyor
Dikkat! Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Özlü: ‘Sanayicimizin gaza basacağını düşünüyoruz’

Cinayetlerin peşinde polis ekipleri İzmir’e kaçtığı tespit edilen zanlı Erdal A’nın yakalanması için çalışmalara başladı. Zanlının yanında alarak kaçtığı İzmir’de suç aleti silah ile birlikte yakalandığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde meydana gelmiş, babasının evinde kalan boşandığı eşinin yanında dışarı giden Erdal A., meydana çıkan tartışma sonrası eski eşi Yasemin Yıldız, kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız’ı 7 yaşındaki kızının gözleri önünde av tüfeğiyle öldürmüştü.

Bilim Teknoloji borsa Döviz dünya ekonomi Finans Futbol güncel haberler Gündem haber haberler Hava Durumu iha Kültür Sanat Magazin Moda Müzik Politika sağlık sinema siyaset Son Dakika Haberleri spor Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com