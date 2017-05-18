Boşandığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren zanlı yakalandı
Cinayetlerin peşinde polis ekipleri İzmir’e kaçtığı tespit edilen zanlı Erdal A’nın yakalanması için çalışmalara başladı.
Cinayetlerin peşinde polis ekipleri İzmir’e kaçtığı tespit edilen zanlı Erdal A’nın yakalanması için çalışmalara başladı. Zanlının yanında alarak kaçtığı İzmir’de suç aleti silah ile birlikte yakalandığı öğrenildi.
Olay, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde meydana gelmiş, babasının evinde kalan boşandığı eşinin yanında dışarı giden Erdal A., meydana çıkan tartışma sonrası eski eşi Yasemin Yıldız, kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız’ı 7 yaşındaki kızının gözleri önünde av tüfeğiyle öldürmüştü.