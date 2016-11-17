Boşandığı eşi ve eski kayınvalidesini öldürdüğü iddiası

KONYA (AA) – Konya’da boşandığı eşi ve kayınvalidesini bıçakla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi’nde Bulut Ü. (33), anlaşmalı boşandığı eski eşi Filiz Yurdabak’tan, 5’inci çocuğunun kendisinden olmadığını iddia ederek DNA testi yaptırmasını istedi.

Yurdabak’ın bu isteği kabul etmemesi üzeri ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Filiz Yurdabak ile annesi Gülşan Yurdabak (71) bıçaklandı.

Bulut Ü’nün, suç aleti bıçağı bahçedeki kömürlüğün çatısına atıp olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Söz konusu evden çıkan çocukların yardım istemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, Filiz Yurdabak’ın öldüğünü belirledi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülşan Yurdabak ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve yaklaşık 4 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Bulut Ü, olay yeri yakınında yakalandı.