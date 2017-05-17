Boşandığı eşini, kayınpederini ve kayınvalidisini küçük kızının gözleri önünde öldürdü

Suç Oluşturan zanlısı, kızını da alarak kayıplara karıştı.

Olay, sabahtan 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Sokak üstünde bulunan 5 katlı apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal A., ocak ayında boşandığı eşi Yasemin Yıldız’ın kaldığı baba evine gitti. Burada eşiyle tartışmaya başlayan Erdal A., tartışmanın büyüyerek kavgada dönüşmesi üstüne eşi Yasemin Yıldız ile kayınpederi Behram Yıldız’ı ve kayınvalidesi Fatma Yıldız’ı yanına getirdiği av tüfeğiyle 7 yaşındaki kızı S.A.’nın gözleri önünde vurarak öldürdü. Cinayetin ardındaki zanlı Erdal A., kızını alarak durum yerinden kaçtı. Küçük kızıyla birlikte kaçarken Erdal A.’nın lise öğrencisi oğlu E.A.’ya (17) mesaj atarak, “Oğlum koş eve. Neneni, anneni, dedeni vurdum. Koş şayet yetişirsin” yazdığı öne sürüldü.

Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine durum yerine fazla sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Afiyet görevlilerinin yaptığı kontrollerin arkasında Behram Yıldız, Fatma Yıldız ve kızları Yasemin Yıldız’ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Savcının ve polisin evde yaptığı incelemelerin arkasından cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, olaydan sonradan kaçan 7 yaşındaki kızını alarak kaçan canice zanlısı Erdal A.’yı tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Apartmanda öğrenci olan İsa Altuntaş, “Kimseye zararı olmayan insanlardı. Biz taşındığımızda bize çok muavin olmuşlardı. Sabahtan bir ses geldi. Lakin olağan bir aileden gelebilecek bir sesti. Ondan sonra ambulansı gördüm. Sonra öğrendim fakat damadı eşini, kayınpederini, kayınvalidesini öldürmüş” dedi.