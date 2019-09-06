Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi
NİĞDE (AA) – Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren şüpheli, yakalandığı Ankara'dan Niğde'ye getirildi.
Eşi Sibel Ç'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve dün akşam saatlerinde Ankara'da saklandığı inşaat alanında Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alınan M.Ç'nin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
M.Ç, yakalanması için oluşturulan özel ekip tarafından Niğde'ye getirildi.
– Olay
Sibel Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Eylül'de, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla öldürülmüştü. Çiftin, yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde koruma altına alınmıştı.
BENZER HABERLER
-
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi
-
Tartıştığı kocasını keserle öldürdüğü iddiası
-
Uluslararası Çubuk Turşu Ve Kültür Festivali başladı
-
“Beklentimiz yaptığımız planların büyük kısmının doğru çıkması olacak”
-
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca yakalandı
-
“Komşularımızla barış içinde yaşamamız lazım”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.