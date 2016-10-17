Boşanma Sürecinde Tarafların Hakları

Anlaşmalı boşanma davaları en basit davalar arasında görülürken çekişmeli olan davaların ise yıllar boyu devam edebilmesi mümkün olmaktadır.

Boşanmak için avukattan yardım isteyen çiftlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Yapılan istatistikler bu bilgiyi doğrularken konusunda deneyimli ekiplerimiz Ankara boşanma avukatı taleplerinde tarafların yanlarında olmaktadır. Boşanma davalarındaki artışla beraber sistemin daha çok anlaşmalı boşanmalar üzerinde yoğunlaştığı da dikkat çekmektedir.

Evlilik müessesesine duyulan güvenin azalması,

Yasal açıdan sürecin kolaylaşması ve

Evliliğin önemi azaldıkça boşanma davalarının artması da devam edecek gibi görünmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları en basit davalar arasında görülürken çekişmeli olan davaların ise yıllar boyu devam edebilmesi mümkün olmaktadır. Alanında deneyim sahibi avukatlar ve araştırmacı ruha sahip genç stajyer avukatlarımız ile her zaman müvekkillerimizin yanında yer alır ve manevi olarak da geçirdikleri zor zamanlarında destek veririz. Hiçbir davada kişilerin avukat tutma zorunluluğu olmamasına rağmen, mahkeme usullerini normal bir vatandaşın takip etme ihtimali bulunmadığı da dikkate alınmalıdır. Ekiplerimiz dilekçelerin hazırlanmasından dosyalanmasına, işlemlerin usulüne uygun takibinden sürecin yakından takip edilmesine kadar her aşamasında avukatın varlığı avantaj sağlayacaktır. Normalde tek celsede bitebilecek olan davaların bile uzaması ve işin içinden tek başına çıkılamayacak hal alması mümkündür. Ankara anlaşmalı boşanma avukatı taleplerinizde firmamız müvekkillerin taleplerini dinleyerek doğru avukat ile çalışmasını sağlayacaktır. Boşanma davası süresince taraf ve avukatlar en küçük detayı bile atlamamalı ve tam bir işbirliği içinde olmalıdır. Anlaşmalı boşanma davalarının sürecinin oldukça kolay olması bu davaların ilk celsede bitme ihtimalini de güçlendirmektedir.

Bireysel Haklar ve Ekonomik Özgürlük

Küresel hayatın getirdiği modern yaşam tarzı, kadınların ekonominin içine daha fazla girmesi, eğitim seviyesinin artması ve herkesin kendi geleceğini daha iyi şartlar altına alma hırsı boşanma davalarının büyük bir hızla artmasına neden olan faktörler arasında sayılabilir. Sürekli değişen bilgiler ve kanunlar çerçevesinde ekiplerimiz alanında deneyim kazanan avukatlardan oluşmaktadır. Bizimle beraber çalışarak stajyer avukat olmaya hak kazanan gençlerin de yenilikçi ruha ve pratik düşünme kabiliyetine sahip olması beklenmektedir. Yardımcı personellerimizde çalışmalarımıza her zaman destek olmak için çalışır ve müvekkiller ile avukatlarımız arasındaki iletişimin güçlenmesini sağlarlar.

Aile hukukunun devreye girdiği Ankara çekişmeli boşanma avukatı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aile hukuku dendiğinde akla ilk olarak boşanma davaları girse de bu sürecin arkasında gelen velayet ve nafaka davaları, gerekli protokollerin hazırlanması, dava sürecinin takibi ve kararların gerekli yöntemler ile uygulatılması da görevlerimiz arasında yer almaktadır. En basit davanın dahi sadece bir dilekçe verilerek bitecekmiş sanılması son derece yanlış bir kanı olmasına rağmen ülkemizdeki durum tam olarak budur. Avukatsız olarak takip edilmek istenen dava sürelerinin daha uzun olması ve yaşanabilecek teknik sıkıntılar nedeniyle sürenin daha da uzaması maddi ve manevi hasarın artmasına neden olacaktır. Hayatınızın en önemli kararlarından birini almak üzere olduğunuz süreçte kendinizi doğru kişilere emanet etmek alacağınız en doğru karar olacaktır.