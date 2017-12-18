Bosna Hersek’in Hadzici heyeti Meram’da
Hazreti Mevlana’nın 744. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’ne katılmak üzere Konya’ya gelen Meram Belediyesinin kardeş belediyesi Bosna Hersek’in Hadzici Belediye Başkanı Hamdo Ejubovic, Meclis Başkanı Senad Kovacevic ve meclis üyelerinden oluşan heyet Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yla görüştü. Konya’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Hadzici Belediye Başkanı Hamdo Ejubovic, “Boşnak halkının selamlarını getirdik. Bizler Hazreti Mevlana’nın ‘Gel’ çağrısına uyduğumuz için kendimizi çok mesut hissediyoruz. Gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.
“İki ülke arasında gönül bağı var”
Ülkemizin Bosna Hersek’le tarihi ve kültürel bağları olduğuna dikkat çeken Başkan Toru da, “Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki bu kardeşlik bağları birbirinden ayrılmaz ve kopmaz bir şekildedir. Sizleri sevgi ve hoşgörü şehri Konya’mızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İki ülke arasındaki gönül bağı ilelebet devam edecek” diye konuştu.
2019’da yapılacak seçimlerin önemine de değinen Toru, “Bu seçimleri başarılı bir şekilde Türkiye’nin atlatması gerekiyor. Bu seçimleri sadece ülkemizin seçimleri olarak görmüyoruz; Türkiye ile birlikte Ortadoğu’nun, Balkanlar’ın, Kafkaslar’ın hepsinin seçimi olacak. Tüm İslam coğrafyası şunu çok iyi biliyor ki; Türkiye son kale. Türkiye’nin kaybetmesi demek tüm İslam coğrafyasının kaybetmesi demektir” ifadelerini kullandı.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, günün anısına Başkan Ejubovic ve diğer misafirlere çeşitli hediyeler takdim etti. Boşnak Başkan da Başkan Toru’ya el dokuması kilim hediye etti. Meram Belediyesinin önemli yatırım alanlarında incelemelerde bulunan Boşnak heyet, Konya ve Karaman’daki gezilerinin ardından Çarşamba günü şehirden ayrılacak.
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