Araç alırken bilmeniz gereken birçok şey vardır. Özellikle ikinci araç alırken, araç bilgisine sahip olmanız araçta bir hasar var mı? Boya veya başka bir kazası var mı gibi bilgiler ikinci el araç alırken oldukça önemlidir. Bir çoğumuz arabaların motor, mekanik aksamı yada kaportası hakkında bilgi sahibi değiliz dir. İşte tam da bu noktada ikinci araç alımlarında oto ekspertizlerin önemi ortaya çıkmaktadır. Aradığınız İstanbul için güvenilir bir oto ekspertiz ise Bostancı oto ekspertiz olarak en güvenilir ve 100 % doğruluk ile alacağınız ikinci el aracınız için size her türlü bilgiyi sunar.

Bostancı ekspertiz raporu ile almayı düşündüğünüz ikinci el araç ile ilgili her şeyi en ince noktasına kadar öğrenmiş olursunuz. Uzman ekip denetiminden geçen araç için aklınızda bir soru işareti kalmaz. Tüm ikinci el araç alacak olan tüketicilere kesinlikle ekspertiz raporu olmayan araç almamalarını öneriyoruz. Yakın arkadaşınız hatta akrabanız olsa bile oto ekspertiz yaptırınız. Paranızı boşa harcamayınız. İkinci el araç eğer hiç bir denetimini yaptırmadan kontrol ettirmeden alırsanız çok risktir. Araç satıcıları kendilerince çok küçük gördükleri bir çok kusuru satarken söylememektedir yada bilmemektedir.

Bostancı oto sanayi de hizmet vermekteyiz, isteğinize göre aracınız alınız oto ekspertiz yaptırabiliriz. Bostancı oto ekspertiz olarak karşılık hem alıcı, hem de satıcı için eşit mesafede durmak işletmemizin değişmez bir ilkesidir. Amacımız ikinci el araçlarınız için en güvenilir testleri yapmak ve size sunulan oto ekspertiz raporunuz ile aracınız için en ideal fiyatını belirlemenize yardımcı olmaktır. Bostancı ekspertiz ile ikinci el araç alacaklarda paralarını nasıl bir araç için verdiklerini bilir ve içleri rahat eder.

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Bostancı oto ekspertiz,

İçerenköy Mahallesi Ertaç Sokak no:14 Bostancı/Ataşehir

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