Bostandere ve İncesu Mahallesine sentetik çim saha

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi kadar Bostandere ve İncesu mahallerinde yapımı tamamlanan sentetik çim sahalar düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve idare heyeti üyeleri, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, bölüm müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Seydişehir Belediyesi olarak çalışmalara sürekli devam ettiklerini kaydeden Başkan Tutal, gerek kırsalda, lüzum merkezde başlatılan çalışmalara bundan sonrada devam edeceklerini söyledi. Yalnızca yol, su köprü, kanalizasyon yok, sosyal belediyecilik namına da araştırmalar yaptıklarını gösteren Başkan Tutal, “Gençlerimizin gizli edebilecekleri, sportif etkinlikler yapabilecekleri çalışmalar başlattık. Özellikle kasabalardan dönüşen büyük kırsal mahallerimize sentetik çim saha, voleybol ve basketbol sahası elde etmek üzere spor kompleksleri yapıyoruz. Kırsal mahallerimizin merkez mahallerimizden bir farkı kalmadı, orada yaptığımız hizmetleri biz kırsal mahallerimizde de yapıyoruz” dedi.

Beklentileri bildiklerini ve gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Başkan Tutal, “Eğer biz bu tür çalışmaları yapmazsak bizim gençlerimizin enerjisi batmış. Bu enerjiyi bir şekilde atmaları gerekiyor. bu nedenle bu tür meşru sosyal tesislerin yapılması lüzumlu. Bundan dolayı bu projelere öncelik veriyoruz. Gençlerimiz fena alışılmışlık kazanmasınlar. Gayri ahlaki şeylerin arkasından koşmasınlar. Gelip buralarda sportif faaliyetlerini yapsınlar. Enerjilerini burada atsın, gidip derslerine çalışsınlar. Memlekete yardımcı nesiller, yararlı evlatlar olsunlar” diye konuştu.

Gençlerin iyi bir eğitim alması için çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Tutal, “Biz çocuklarımızı, gençlerimizi iyi yolda eğitemeyecek olursak, Allah korusun 15 Temmuz’da yaşamış olduğumuz ihanet hareketinin bir benzerini de önümüzdeki süre diliminde yaşarız. Onun için çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmamız ulusal, manevi değerleri doğrultusunda eğitmemiz yetiştirmemiz ve o enerjilerini atabilecek yasal sportif tesisler oluşturmamız gerekiyor. Önemli bir program yaptık. Bu program çerçevesinde devam ediyoruz. 2018 yılı sonu 2019 yılına geldiğimizde kırsal mahallerde gerek asfalt, lüzum kilitli taş yönüyle eksiğimiz kalmadan bitmiş olacak. Kuğulu vadisi projemiz, atık su arıtma tesisi projemiz devam ediyor. Termal çalışmalarımızda istihdama yönelik çalışmalarımızı başlattık. Bunun için yoğun çalışıyoruz. Ben yapılan bu sahamızın yeniden mahallelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Seydişehir Belediye kadar mahallerine yapılan yatırımlar için teşekkür eden İncesu Mahallesi Muhtarı Hasan Çalı ise, “Belediye Başkanımıza ve Ak Parti ilçe başkanımıza bizlere ve mahallemize verdikleri değerden dolayı kendilerine ve takım çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah bu tesis gençlerimizi bir takım kötü alışkanlıklardan uzakta tutarak, onların spor yaparak güzel vakit geçirmesine vesile olur” dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve davetliler tarafından sentetik çim sahaların açılışı yapıldı.