Botoks ile birçok problem gideriliyor

Yüzdeki mimikleri sağlayan kasların yaşlanma ile deride gözle görülür kırışıklık ve çizgiler oluşturduğunu bildiren Dr. Levent Acar, “Botoks mevcut kırışıklıklar ortadan kalkması ile birlikte, daha fazla kırışıklık meydana gelmesini önler ve kasları yumuşatır. Botoksun uygulanma alanları: Alında yatay çizgilerin yumuşatmak ve azaltılmasında. Kaslar arasındaki çizgileri düzeltilmesinde. Kaş kaldırma (ameliyat olmadan kaş kaldırma). Göz (kazayağı) çevresi üstünde kırışıklıklar. Boyunda kırışıklıkların tedavisinde. Çene görünümünün yumuşatmasında. Burun ucu kaldırmasında. Koltuk altı ve avuç içinde aşırı terleme tedavisinde. Terleme çevre ve sosyal çalışma hayatında büyük sorunlara niçin olabilir” diye konuştu.

Dr. Levent Acar, botoks hakkında sorulan sorular hakkında şu açıklamada bulundu:

“Botoks yılan zehri değildir. Tıpta yıllardan beri kullanılan ve bakteriden (Clostridium Botulinum) elde edilen bir ilaçtır. Bakterilerin toksini işlenerek ilaç haline dönüştürülmüş ve yalnızca estetik (plastik) uygulamalarda değil aynı zamandan bir fazla tıbbi alanda kullanılmaktadır. Botoks ürünü yalnızca Amerikan Allergan firması göre üretilmektedir.

Uygulamadan önce talimat: Kullanımdan 10 gün önce aspirin ve aspirin içeren ilaçların kullanımı bırakılmalıdır. Bu ilaçlar kanama ve / veya hafif morarma olasılığını artırabilir. Kullanımdan bir hafta önce alkol tüketimini bırakın.

Botoks nasıl uygulanır?

Çok ince uçlu mikro enjektörle uygulanır. Bu yöntem gözün dış çevresine (kazayağı alanı) iki kaş, alın ve alt göz kapağı arasına kırışıklıkları çare etmek için çok düşük birimlerde uygulanır. Dilekçe kas içine yapılır. Kullanım yapılacak alan kareler biçiminde bölünerek işaretlenir. Botoks her bir kare için geçerli birimlerde kullanım edilir.

Uygulamadan sonradan nelere uyarı etmemiz gerekiyor?

Tedaviden daha sonra 1-2 saat tepede olan pozisyonda olun. 6 – 8 saatten sonradan duş ala bilirsiniz. Uygulamadan sonra dilediğinizi yiye ve içe bilirsiniz, belirlenmiş bir diyet programı yoktur. Botokstan iki yada üç ay sonradan solarium, sauna, deri cilt temizliği ve peeling gibi uygulamalara gitmeniz öğüt olunur.

Hasta Botoksdan sonra ne zaman bayağı hayata döner?

Hasta uygulamadan hemencecik daha sonra olağan sosyal yaşamına geri döne bilir. Botoksun effekti ne vakit başlarve ne zamana değin sürer?

Etkisi 24 – 72 saat sonradan ortaya çıkar. 6-8 ay sürer. Etkileme dönemi kişinin metabolizma hızına emrindeki olarak değişebilir. Başvuru 8 – 10 ayda bir tekrarlana bilir.

Botoks tedavisine başladıktan sonradan devam etmelimiyim?

Botoks tedavisine başladıktan sonradan sürdürmek zorunda değilsiniz. Hatta tedavinin etkisi geçtikten sonra kırışlar eskisi gibi derin olmayacaktır.

Uygulama ağrılı mıdır?

Uygulamadan önce dilekçe yapılacak alan dinç lokal anastezik kremlerle duyumsuzlaşma edildiği için Botoks ağrılı bir operasyon değil. Yerinde dozdan uygun alana kullanıldığı zaman Botoksun sonuçları olacaktır”.