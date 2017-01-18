Boyacı sandığından referanduma “evet” çağrısı

NİĞDE (AA) – Niğde’de 20 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Mümin Şener, Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılacak olası referanduma destek vereceğini “evet” yazılı pankartla duyurdu.

Ömer Halisdemir Meydanında kurduğu seyyar boyacı tezgahında, 20 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Şener, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı sistemi için olası referandumda “evet” oyu vereceğini, kendini şimdiden hazırladığını söyledi.

Şener, yeni anayasa değişikliği maddelerinin içeriğini bilmediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Reis ‘tamam, yapıyoruz’ dediyse bitti. Emir, emirdir benim için. Referanduma ‘evet’ diyorum. Çocuklarıma tembih edeceğim. ‘Geleceğimiz için bu anayasaya evet demezseniz, babalık hakkımı helal etmiyorum’ diyeceğim. Biz Müslümanlar daha 28 Şubat’ları, yapılan zulümleri unutmadık. Memleketimizin geleceği için ülkemize kurulan tuzakları ortaya çıkarmak için reise destek vereceğiz.”

Şener, boya sandığına astığı “evet” yazılı pankartla desteğini gösterdiğini sözlerine ekledi.

Ayakkabısını boyatan Bayram Özmen de “evet” yazısının dikkatini çektiğini belirterek, Şener’i yıllardır tanıdığını anlattı.

Özmen, “Mümin abi reise destek oluyorsa biz de destek oluyoruz. Vatandaş olarak memleketimiz, ülkemiz, geleceğimiz, çocuklarımız için referanduma Müslümanlar ‘evet’ demek zorunda. Ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olacağına inanıyorum.” diye konuştu.