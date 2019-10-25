Boydak Holding'in adı 'Erciyes Anadolu' olarak değiştirildi
KAYSERİ (AA) – Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki firma binasında düzenlediği basın toplantısında, fonun kayyumluğunda yönetilen en büyük şirketler arasında Boydak Holding’in de bulunduğunu söyledi.
Yaklaşık 3 yıldır holdingi yönettiklerini belirten Gülal, bu sürede sürekli yükselen bir başarı hikayesi yakaladıklarını ifade etti.
Gülal, başarılı bir yönetimle holdingi bugüne getirdiklerini aktararak, şu bilgileri verdi:
“Devraldığımız gün itibariyle 5,8 milyar lira öz kaynağı olan holding, şu an 9 milyar lira öz kaynağa ulaştı. Burayı devir tarihinden bu yana yüzde 55 büyüttük. Yine 5,5 milyar lirada aldığımız ciro şu anda 8,5 milyar lira seviyesine ulaştı. Ciro olarak da yüzde 70 seviyesinde büyüttük. Karlılığa baktığımızda devir tarihinde 562 milyon lira olan bu rakam, bugün 865 milyon liraya ulaştı. Burada da yüzde 54 seviyesinde bir artış sağlamış olduk. Aktif büyüklük olarak 7,6 milyar liraya alınan holding, bugün 12,6 milyar liraya ulaştı. Bugüne kadar yüzde 64 seviyesinde büyütmüş olduk.”
Gülal, holdingi devraldıklarında 13 bin 240 çalışanı olduğunu, bugün bu rakamın 12 bin 232 kişiye düştüğünü de vurguladı.
Bu rakamın azalışında FETÖ ile mücadelenin önemli payı olduğunu aktaran Gülal, daha az çalışanla çok yüksek bir performans gösterdiklerini söyledi.
Holdingin banka borçları hakkında da bilgi veren Gülal, “Devraldığımız gün itibariyle holdingin 383 milyon dolar banka borcu vardı. Bugün bu rakam 101 milyon dolar seviyesinde.” dedi.
“Şirketlerin imajlarını da yönetmekle mükellefiz”
Gülal, holdingin isminin değiştirilmesi sürecine ilişkin ise “Bir araya gelmemizin farklı bir sebebi var. TMSF’nin yönettiği şirketlerin imajlarını da yönetmekle mükellefiz. Holdingimizin ismini FETÖ/PDY ile bütünleşmiş olması nedeniyle, değiştirme ihtiyacı ortaya çıktı. Holdinge yeni bir imaj katmak adına bir isim ve logo yapma ihtiyacı hasıl oldu. Bu imaj değişikliğine istinaden bir değişiklik yaptık.” değerlendirmesinde bulundu.
Gülal’ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen sunumda, şirketin adının “Erciyes Anadolu Holding” olarak değiştirildiği açıklandı.
Toplantının ardından Gülal, bina önündeki eski holding flamasını indirerek yenisini göndere çekti.
Ergün Haktanıyan
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