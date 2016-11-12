Böyle evlilik teklifi görülmedi

Çanakkale kordon boyu romantik film sahnelerini aratmayan bir izdivaç teklifine ev sahipliği yaptı. 29 yaşındaki Nahit Kılıç, ‘Gözlerinde mutluluğu, sözlerinde huzuru bulduğum kadınım. Benimle evlenir misin? Mihriban’ yazılmış pankartla eski Kilitbahir feribotlarının bulunduğu iskeleden, kordon boyuna değin gelip kız arkadaşı Mihriban Demir’e evlilik teklifi yaptı. Pankartı gören Mihriban Demir şaşkınlığını ve sevincini gizleyemedi. İskeleye yanaşan tekneden kemancılar eşliğinde inen Nahit Kılıç, romantik müzik eşliğinde kız arkadaşına izdivaç öneri etti. Mihriban Demir’in evet demesinin gerisinde çift birbirine sarılıp dans etti. Bu esnada çiftin arkadaşları ve kordon boyunda çiftin bu anlarını izleyen vatandaşlar alkışladı.

Sürprizin bu kadarını beklemediğini belirten Mihriban Demir, “Evlilik teklifini bekliyordum ama daha sonra bekliyordum. Böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Hissettiklerimin tarifi imkansız” diye konuştu.

Bir haftadan beri sinir gerginlik içerisinde sürpriz için uğraştığını söyleyen Nahit Kılıç, “Sağ olsunlar yardımcılarım da oldu. Ilk Önce annem olmak üzere. Baya bir uğraş sarf ettik. Mihriban’ın ağzından baya bir laf almaya çalıştım. Heyecandan elim ayağım bir birine karıştı. çok heyecanlıydım” şeklinde konuştu.

MURAT YÜKSEL