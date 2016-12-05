Böyle olur davulcunun döviz kampanyası!

Cumhurbaşkanı’nın ‘Dövizlerinizi bozdurun’ çağrısı üzerine Türkiye genelinde esnaf çeşitli kampanyalar hayata geçirmeye başladı.

Malatya’da dolar bozdurduğuna dair makbuzla gelen müşteriye bedava tıraş hizmeti veren berberden daha sonra şimdi de meşhur ‘Davulcu Yalçın’ düğünlerde dolar yerine Türk lirası kullanılması için kampanya başlattı. Malatya Battalgazi’de geçimini düğünlerde davul çalarak sağlayan Yalçın Mengitemur isimli davulcu, Cumhurbaşkanının çağrısı üstüne ‘Döviz kullanmıyoruz, lütfen oynayanlara Türk lirası takın’ kampanyası başlatarak aniden kentteki herkesin alaka odağı haline geldi.

Yıllardır aile boyu davulculuk yaptığını ve düğünlere davulcu ve zurnacı kiraladığını söyleyen Yalçın Mengitemur, “Bundan daha sonra gittiğimiz düğünlerde dolar istemiyoruz, atmasınlar. En büyük amacımız doları ortadan kaldırmak” dedi.

“İstemiyoruz yastık altı dövizleri”

25 yıldır düğünlerde davul çaldığını ifade eden Mengitemur, “25 yıldır davulculuk yapıyorum. Cumhurbaşkanımızın Allah eksikliğini vermesin. Bundan sonra gittiğimiz düğünlerde dolar istemiyoruz, atmasınlar. Yeter artık, 1 dolar, 1 dolar kimse bozmuyor da artık doları. Tek ricamız bu doları ortadan uyandırmak. Türk Lirası istiyoruz. Önceden böyle bir şey yoktu. 1 dolar çıktıktan sonradan herkes kolayına kaçtı. 10 lira atacağına 1 dolar attı” dedi.

Davulcu Mengitemur, Cumhurbaşkanı’nın çağrısı üstüne kendisinin de harekete geçtiğini kaydederek, “Cumhurbaşkanımızın Allah eksikliğini vermesin. Ona minnettarız her şeyden önce. Biz de istemiyoruz yastık altı dövizleri. Herkes dövizini Türk Lirası’na çevirsin. Kampanyaya yardım veriyoruz.

“Darbeden dolayı hiç meslek yapamaz ışık halkası geldik”

Kampanyaya destek vereceklerini gösteren davulcu Adil Bayram ise yaptığı açıklamada, “Ben de davulcuyum. Lütfen düğünlerde dolar atılmasın. Darbeden nedeniyle hiç meslek yapamaz ülkü geldik. Hepimiz rezil olmuşuz. Düğünlerde hep sahte dolar atılıyordu, lütfen bundan sonra Türk Lirası atılsın” diye konuştu.

“Bizim ne dolara ne Euro’ya ihtiyacımız değil, biz bize yeteriz”

Düğününe davulcu ve zurnacı kiralamak için geldiğini ve bu kampanyayı gördüğünü belirten Osman Kuzu isimli yurttaş ise “Bu kampanyadan nedeniyle kendilerine teşekkürler. Bu memleket bizimdir. Bizim ne dolara ne Euro’ya ihtiyacımız değil. Biz bize yeteriz. Yeter fakat birlik beraberlik olsun. Bu vatana bağlı bakana da cevabını birlikte verelim. Osmanlı’dan beri bizi ne dolar, ne de başka bir şey kurtardı. Bizi iman kurtarır. Bizi bu gençlik kurtarır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Türel