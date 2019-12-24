Boyner'den gençlere ve sanata destek
İSTANBUL (AA) – Boyner, gençleri ve sanatı destekleyen özel bir projeye imza attı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümü 3. sınıf öğrencileri, Boyner için özel hediye kutuları tasarladı.
Öğrencilerin, "hayal", "umut", "coşku", "mutluluk" ve "paylaşma" gibi kavramlardan yola çıkarak tasarladıkları kutular, yeni yıl hediye alışverişine ayrı bir anlam katıyor.
Birbirinden yetenekli 5 öğrencinin tasarladığı kutuların hepsi "adeta birer sanat eseri" değeri taşıyor. Yılın bu özel döneminde tanıtılan proje kapsamında Boyner, satılacak hediye kutuları ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ve tasarımların sahibi öğrencilere destek oluyor.
– "Hem üniversiteye hem de öğrencilerin eğitimine katkı sağlıyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bal, müşterileriyle el ele vererek toplumsal faydayı çoğaltmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Boyner olarak, hediye alışverişinde en popüler destinasyonlar arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Bu alandaki etkimizi sosyal sorumluluk bakış açısıyla birleştirmek, müşterilerimizi de dahil ederek hediye alışverişini gençlere ve sanata destek vermek için bir fırsata dönüştürmek istedik. Yeni hediye kutularımız, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünün birbirinden yetenekli 5 öğrencisi tarafından tasarlandı. Her biri sanat eseri niteliğindeki desenlerin hayat verdiği hediye kutuları aracılığıyla genç tasarımcılarımızın eserlerini tüm Türkiye ile buluşturuyor, hem üniversiteye hem de öğrencilerin eğitim hayatına bir nebze de olsa katkı sağlıyoruz. Hediye kutularını satın alarak bu anlamlı projenin bir parçası olan, sanata ve gençlere destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Hayal, umut, coşku, mutluluk, paylaşma gibi duyguları anlatan bu özel hediye kutularının, hayallerinin peşinde koşan herkese umut vermesi dileğiyle…"
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı Umut Südüak'ın proje yöneticisi olarak görev aldığı proje, grafik tasarım bölümü 3. sınıf öğrencileri Aygen İncel, Gülbeste Tulu, Kadir Çıtak, Tunahan Gökçe ve Alican Zırhlıoğlu'nun tasarımları ile hayata geçti.
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