Boynuzlu engerek yılanını görüntülediler

İznik Resim Derneği (İZFOD) üyeleri, Sansarak kanyonu gezisinde bir sürpriz ile karşılaştı. İZFOD Başkanı Metin Emre, fotoğraf grubu ile çıktığı Sansarak kanyonunda türleri aralarında nadir rastlanılan boynuzlu engerek yılanını görüntülemeyi başardı. Metin Emre, “Kanyon içinde dolaşırken, çay kenarında güneşlenen bir yılan gördük. Yanına yaklaştığımızda bunun boynuzlu bir yavru engerek yılanı olduğunu anladık. İznik’te şu ana kadar hiç boynuzlu engerek görülmedi. Onu görüntülemek bize nasip oldu” dedi.

Halil Ataş

