Bozdağ: Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye her alanda daha güçlü olacaktır

Hak Bakanı Bekir Bozdağ, 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin Meclis’e sunulmasının arkasından, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. AK Parti ve MHP’nin uzlaşarak tarihi bir dönemin kapısının araladığını vurgulayan Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

“Siyasi kararlılık, kuvvetli iktidar, güçlü yasama ve yasama denetimi ve daha dinç Türkiye inşa edecek Anayasa değişikliği teklifi TBMM’ye sunuldu. Bu, Türkiye için tarihi bir reformun birincil adımıdır. AK Parti ve MHP uzlaşarak Türkiye, Türk halkı için yeni, tarihi bir dönemin kapısını açtı. Türkiye’ye özgü başkanlık sistemi olan cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye ve Türk halkı, her alanda ve her anlamda daha kuvvetli olacaktır. Siyasi istikrar, enerjik iktidar, kuvvetli yasama, etkili yasama denetimi ve nihayetinde dinç Türkiye için cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemize ve milletimize şanslı olsun. Artık, bu büyük ve tarihi metamorfoz için çalışma vaktidir.”