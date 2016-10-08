YOZGAT (AA) – Sorgun’un Eymir beldesinde belediye tarafından yaptırılan Bozdağ Kültür Evi, açılış için gün sayıyor.

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bozdağ Kültür Evi’nde yapım aşaması yüzde 90’a ulaştığını ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Önünde 750 metrekare alanda oluşturulan dev bir ay yıldız bulunan, çevresi 750’si mavi ladin 300’ü ıhlamur olmak üzere 2 binden fazla fidan dikilerek ağaçlandırılan kültür evinin açılışını en kısa zamanda yapmayı planladıklarını belirten Mertoğlu şöyle konuştu:

“Beldemiz, özellikle yaz aylarında piknik yapmak için doğası, havası ve suları ile ünlü mesire yerlerine sahip. Buralara çevre ilçelerden ve hatta illerden bu amaçla gelen konuklarımız oluyor. Bozdağ Kültür Evi, 14 konaklama odası, yürüyüş yolu, fıtness aletleri, basketbol ve voleybol sahası, çocuk oyun gurubu, kamelyalar, piknik ocakları, düğün salonu, restaurant, tiyatro salonu, 16 Türk Cumhuriyetini temsilen bayraklarımız ile konuklarımıza ev sahipliği yapacak.”