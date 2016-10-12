Bozkır Gençlik Merkezi yapımı

KONYA (AA) – Konya’nın Bozkır ilçesine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4.2 milyona kazandırılan Bozkır Gençlik Merkezinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Yakın zamanda temelleri Konya Valisi Yakup Canbolat ve Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız tarafından atılan gençlik merkezinde çalışmaları yerinde inceleyen Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Bozkurt, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bozkır ilçesinin önemli sosyal alanlarından biri olacak olan gençlik merkezinin Ağustos ayının sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirten Gün, gençlik merkezinin tamamlanmasıyla birlikte Bozkır’da gençlere yönelik sosyal alanların ilk defa bu kadar çok geniş olacağını söyledi.

“Bozkır’ın dört bir köşesinde yapılan yoğun çalışmalarla iki yıldır şantiye alanı gibi” diyen Gün, şöyle konuştu:

“Çalışmalar halen tüm yoğunluğuyla devam ediyor ve taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Projelendirdiğimiz, yapımına başladığımız her bir çalışma ile Bozkır’ın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yaptığımız her bir çalışma Bozkır’ı cazibe merkezi haline getirecek. Bu vizyon doğrultusunda geçtiğimiz ay sayın Valimiz Yakup Canbolat ve Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız ile birlikte temelini attığımız 4.2 milyona Bozkır’a kazandırılan gençlik merkezimizin tekrardan hayırlara vesile olmasını diliyorum.”