Bozkır'a 5 bin tonluk su deposu

KONYA (AA) – Bozkır’ın Çağlayan Mahallesi Çat Yaylası’nda 41 mahallenin su ihtiyacını karşılayacak 5 bin tonluk su deponun inşaatı devam ediyor.

Bozkır Kaymakamı Mustafa Demir ve Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, deponun yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Gün, “Hanpınarı’ndan çıkan suyun yüzde 45’i bu depoya aktarılacak. Bu projeyle birlikte tek vanadan 41 mahalle yayla suyuna kavuşacak. Proje bu özelliğiyle Bozkır’da bir ilktir. Bu depodan ilçe merkezine yapılan 500 tonluk depoya bağlantı yapılacak. Böylece ilçe merkezindeki 3 mahalle de yayla suyu kullanacak. Altyapıdan üstyapıya kadar her çalışmamızda bizlerden desteğini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e, KOSKİ Genel Müdürlüğümüze ve Büyükşehir Daire Başkanlarımıza teşekkür ediyorum.”