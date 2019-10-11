Bozkır'da bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi
KONYA (AA) – Bozkır'da ilçede görev yapan öğretmen ve idarecilere bağımlılıkla mücadele semineri verildi.
Bozkır Belediyesine ait konferans salonunda Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri bölgede görev yapan tüm öğretmen ve idarecilere bağımlılıkla mücadele semineri verdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tunç seminerde yaptığı konuşmada, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak olması eğitim camiası olarak bizlerin birinci önceliğidir. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerimize bu seminer dolayı teşekkür ediyorum. Kurum olarak bizlerin nasıl öğrencilerimiz önceliğimizse öğretmen ve idarecilerimizinde birinci önceliği öğrencilerimizdir." dedi.
Seminerde narkotik ekipleri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri, madde kullanıcılarının fiziksel ve ruhsal değişimleri video ve slayt gösterimi eşliğinde anlatıldı.
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