Bozkır'da bir hayırsever tarafından İngilizce laboratuvarı kuruldu
KONYA (AA) – Bozkırlı Mehmet Gün, ilçede bir okulda İngilizce laboratuvarı kurdurdu.
Bozkır Anadolu Lisesinin kariyer günleri etkinliklerinde iki kez ilçeye misafir edilen ve iş hayatında İngilizce bilmenin önemine vurgu yapan avukat Mehmet Gün, öğrencilerin İngilizceyi daha etkin kullanabilmeleri için İngilizce laboratuvarı kurulmasını sağladı.
Okul müdürü Veysel Dursun ise, "Okulumuzun düzenlediği kariyer günleri programına her davetimizde gönülden katılım sağlayan ve hayat hikayesi ile öğrencilerimize öğrenme aşkı aşılayan Mehmet Gün, düzenlenen etkinliklerde İngilizcenin iş hayatında çok önemli olduğu tavsiyelerinde bulunuyordu. Sağ olsun okulumuzda İngilizce eğitiminin daha iyi olabilmesi için bir İngilizce laboratuvarının oluşturulmasına vesile oldu." diye konuştu.
-
Mogan Gölü kıyısında sazlık yangını
-
“Bu tekerlek, bu tümsekte kalmaz”
-
Öğrenci servisi ile çarpışan minibüs alev aldı: 4 yaralı
-
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri'de
-
Galatasaray kafilesi Kayseri'de
-
Beypazarı Kaymakamı Aksoy, görevine başladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.