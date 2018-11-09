Bozkır'da bir hayırsever tarafından İngilizce laboratuvarı kuruldu

KONYA (AA) – Bozkırlı Mehmet Gün, ilçede bir okulda İngilizce laboratuvarı kurdurdu.

Bozkır Anadolu Lisesinin kariyer günleri etkinliklerinde iki kez ilçeye misafir edilen ve iş hayatında İngilizce bilmenin önemine vurgu yapan avukat Mehmet Gün, öğrencilerin İngilizceyi daha etkin kullanabilmeleri için İngilizce laboratuvarı kurulmasını sağladı.

Okul müdürü Veysel Dursun ise, "Okulumuzun düzenlediği kariyer günleri programına her davetimizde gönülden katılım sağlayan ve hayat hikayesi ile öğrencilerimize öğrenme aşkı aşılayan Mehmet Gün, düzenlenen etkinliklerde İngilizcenin iş hayatında çok önemli olduğu tavsiyelerinde bulunuyordu. Sağ olsun okulumuzda İngilizce eğitiminin daha iyi olabilmesi için bir İngilizce laboratuvarının oluşturulmasına vesile oldu." diye konuştu.