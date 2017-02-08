Bozkır'da gençlik merkezi çalışması

KONYA (AA) – Bozkır İlçe Belediye Başkanı İbrahim Gün yapımı devam eden gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapımı devam eden gençlik merkezinin kaba inşaatının bitmek üzere olduğunu söyledi.

Kötü hava şartlarına rağmen çalışmanın devam ettiğini belirten Gün, “Gençlik merkezimizin tamamlanmasıyla birlikte gençlerimize yönelik bir sosyal donatı alanı daha hizmete girmiş olacak. Burayı ağustos sonuna kadar bitirerek gençlerimizin hizmetine sunmak amacındayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.