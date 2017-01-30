Bozkır'da hayat normale dönmeye başladı

KONYA (AA) – Konya’nın Bozkır ilçesinde, kar yağışının durmasıyla birlikte hayat normale dönmeye başladı.

Dereköy Mahallesi Muhtarı Hasan Dumru, yaptığı açıklamada, kar yağışından dolayı yaklaşık bir aydır mahallelerinde hayatın neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi.

Son 3 gündür hava şartlarının normale döndüğünü ve güneşin yüzünü gösterdiğini ifade eden Dumru, şöyle konuştu:

“Kar yağışına çok sevindik. Bereketli bir yıl geçireceğiz. Sıkıntılı günler yaşadık. Konu, komşuya bile gidemedik. Hayvanlarımızı dışarı çıkaramadık. Şimdi açık yerlerde hayvanları dolaştırmaya başladık. Çatılardaki karları temizliyoruz.”