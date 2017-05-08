Bozkır'da kermes dualarla açıldı

KONYA (AA) – Bozkır ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermes dualarla açıldı.

Bozkır Müftülüğünce Kur’an kursları ve Kur’an kursu öğrencileri yararına Merkez Cami avlusunda kermes düzenlendi.

Müftü Seyit Böget, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, el emeği ürünler, kitaplar ve ev yapımı yemeklerin satışa sunulacağı kermesin bu hafta cuma güne kadar 09.00-17.00 saatlerinde açık olacağını kaydetti.

Kermesin Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler yararına düzenlendiğine işaret eden Böget, ilçe halkını kermese davet etti.

Kermes, konuşmanın ardından yapılan duayla açıldı.