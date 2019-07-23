Bozkır'da “Kültür ve Sanat Festivali” düzenlenecek
KONYA (AA) – Bozkır Belediyesi, 5-6 Ağustos tarihlerinde ilçe merkezindeki Anıt Meydanı'nda kültür ve sanat festivali düzenleyecek.
Festivalde Ersan Er, Murat Başaran, Aycan Öner ve Mehmet Demiral gibi sanatçıların sahne alacağı festivalde Bozkır Folklor Ekibi de gösterilerde yer alacak.
Festivalin ilçenin kalkınmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Sadettin Saygı, festival süresince Bozkır'ın tarihi yerlerinin, doğal güzelliklerinin, Bozkır'a has kaşık oyununun ve yöresel Bozkır tahininin öne çıkarılacağını söyledi.
BENZER HABERLER
-
Kök hücre tedavisinde yeni dönem
-
Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi
-
“Basın milletin müşterek sesidir”
-
Bozkır'da “Kültür ve Sanat Festivali” düzenlenecek
-
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kayseri'de:
-
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]