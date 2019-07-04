Bozkır'da LGS tercih rehberliği
KONYA (AA) – Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 14 ortaokulda LGS Tercihleri Rehberlik Hizmeti veriliyor.
Konu hakkında Bozkır ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı 14 ortaokulda, liselere geçişte uygulanan merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2-13 Temmuz süresindeki tercih döneminde öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda tercih edecekleri okulların belirlenmesinde rehberlik hizmeti sunmak amacıyla 14 Tercih Danışmalığı Komisyonu kuruldu. Bu komisyonlarda görevli öğretmenlerimiz, öğrenci ve velilere okul kontenjanları, yüzdelik dilimler, başarı sıralaması ve okulların fiziki şartlarına ilişkin bilgiler aktaracaktır." denildi.
Öte yandam İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Kılınç ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dursun Budak tercih merkezlerinden Cumhuriyet Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin tercihleri hakkında okul müdürlerinden bilgi aldı.
-
Kızılcahamam'da kaldırım çalışmaları
-
Tutkularının peşinden giden büyükelçi
-
Yenimahalle'de Kurban Bayramı hazırlıkları
-
Kızılay'da yenileme çalışmaları başladı
-
Bozkır'da LGS tercih rehberliği
-
Hüyük'teki Kıbrıs gazilerine madalya verildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]