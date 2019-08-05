Bozkır'da öğrenciler yararına yardım kermesi açıldı

KONYA (AA) – Konya’nın Bozkır ilçesinde Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönülleri Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen kermes, bu yıl da Bozkır Müftülüğü bahçesinde açıldı.

Açılışı gerçekleştirilen ve bayram arifesine kadar sürecek kermeste, yöresel yemek ve içeceklerin yanı sıra, birbirinden farklı giyim eşyaları da ziyaretçilerin satışına sunuldu.

Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönülleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, "İlçemizde her sene gerçekleştirdiğimiz öğrencilerimiz yararına kermesimizi bugün itibariyle açtık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir birinden farklı ürünlerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlk gün itibariyle Allah razı olsun destek veren hemşerilerimizden çok güzel ilgi var. Kermesimiz nasipse Bayram arifesi de dahil olmak üzere 6 gün boyunca hizmet verecek." dedi.