Bozkır'da örnek yerel buğday türleri hasatı

KONYA (AA) – Konya'nın Bozkır ilçesinde Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Projesi kapsamında ekimi gerçekleştirilen örnek yerel buğday türlerinin hasatı yapıldı.

Konya Bahri DAĞDAŞ Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, CIMMYT ve ICARDA tarafından ortak yürütülen "Günümüzde Yetiştirilen Yerel Buğdayların Çeşitliliğini Korumak Suretiyle İklim Değişikliğine Uyum Sağlanması ve Buğday Üretiminin Geliştirerek Gıda Güvenliğinin Arttırılması" projesi kapsamında Bozkır Ziraat Odası uygulama tarımsal alanına dikilen buğdaylar hasat edildi.

Bozkır Ziraat Odası Başkanlığı tarafından kurum önündeki uygulama tarlasına çiftçilere örnek olarak gösterilmek için ekilen Sarı Buğday, Akbuğday, Göderedi ve Kunduru cinsi yerel buğday türleri hasat edildi.

Proje kapsamında hasatı gerçekleştirilen ürünler hakkında açıklamalarda bulunan Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk, "İlçemiz çiftçilerine yerel buğday çeşitlerinin örnek olarak gösterilmesi için Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından temin edilen yerel buğday tohumları numunelerini odamızın tasarımsal alanına dikimi gerçekleştirildi. Odamız tarımsal alanında ekimi gerçekleştirilen yerli buğday çeşitleri, Buğday ekimi gerçekleştiren çiftçilerimize örnek olarak gösterdiğimiz ürünlerin hasat vakti gelince haşatını yaptık. Yerel ürünlerin ve türlerin koruyup kollanması gelecek nesillerimiz için büyük önem arz etmektedir." dedi.