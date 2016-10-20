“Bozkır”da tarım ve jeotermale bölgesel destek sevinci

KIRŞEHİR (AA) – ABDULLAH YILDIZ – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi”nin uygulanacağı 5 pilot üniversite arasında yer almalarının, kentin jeotermal ve tarım potansiyelinin değerlendirilmesine önemli katkı sunacağını söyledi.

Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 5 üniversite arasında olmalarının Kırşehir ve üniversitede heyecan uyandırdığını, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 100 kriterini yerine getirerek böyle bir başarıya ulaştıklarını belirtti.

Projenin, hayvancılığı çok yaygın, tarımı çok güçlü ve jeotermal potansiyeli yüksek Kırşehir’de bilginin üretime katkı sağlamasına imkan vereceğini dile getiren Karakaya, “YÖK’ün böyle bir imkan sunması bizi daha da heyecanlandırdı ve güçlendirdi. Çünkü projelerin finansman problemini halledecek bir pozisyona geldik. Bu projeyi aldıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, 5,1 milyar lira bu işler için tahsis edildi. Dolayısıyla kazanan 5 üniversite. Normal bir bölüşüm bile düşünseniz 1 milyarlık bir destek var.” dedi.

– “Ekip halinde özveriyle çalıştık”

“Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” ile AEÜ’nün tarım ve jeotermal alanında pilot yükseköğretim kurumu olarak ilan edildiğini anımsatan Karakaya, şöyle devam etti:

“Bizim için çok sevindirici bir haber. Kırşehir’in her aşamasını tahlil ederek çıkarmış olduğumuz sonuçları önce stratejik planımızda değerlendirdik, daha sonra da projelerimizle YÖK’ün pilot seçimindeki çağrısına girerek sürece dahil olduk. Ekip halinde özveriyle çalıştık. YÖK’ün 100 kriteri ile değerlendirmeye tabi tuttuğu bu süreci çok güçlü bir proje olarak başardık. Bunun içerisinde bizim YÖK’e sunduğumuz 4 proje var. Birincisi hayvancılık. Özellikle hayvan ölümlerinde Türkiye ortalaması hedef olmak üzere sıfır hayvan ölümü. Besiciliğin altyapıda desteklenmesiyle yem ihtiyacına dönük tarımsal faaliyetler. 820 dönüm arazimiz bunun için bekliyor. Jeotermalin dünya sağlık turizmi ve sağlıklı yaşam merkezine dönüştürülmesi ana projesi. Kırşehir’i jeotermaliyle Türkiye’de tek sağlıklı yaşam merkezine dönüştürecek entegre bir kompleks planlamaktayız. Bir diğeri yenilenebilir enerji ile ilgili. Bu bölgede güneş ve rüzgar enerjisi itibariyle katma değere dönüştürülebilir bir potansiyel var. Biz bunu da projelerimiz arasında sunduk.”

Bu sürecin çok ciddi getirileri olacağına vurgu yapan Karakaya, “YÖK’ün yeni anlayışında artık sadece sınırlar içine hapsolan değil bilgiyi üreten ve bunu da içinde doğmuş olduğu şehirlerle paylaşıp oradaki insanlara katma değer ve istihdam üreten yeni üniversiteler var. Bu proje ile tarım ve jeotermali dünya standartlarında insanlara sunmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.