Bozkırın içindeki “tropikal” cennet

KONYA (AA) – ANIL KURU – Karasal iklime sahip Konya Ovası’nda kurulan, Avrupa’nın en büyüğü “Tropikal Kelebek Bahçesi”nde, birbirinden renkli nedide türler ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Selçuklu ilçesindeki özel ışık, ısı ve nem ortamının oluşturulduğu, farklı ölçülerde bin 730 camın kullanıldığı “Kelebekler Vadisi”, bin 600 metrekarelik alanı ile Avrupa’nın en büyüğü durumunda.

Vadi, doğal yaşam alanı yağmur ormanları olan 5-10 bin dolayında 15-45 türde kelebek, bu canlıların yaşam döngüsünün yanı sıra böcek çeşitlerinin sergilendiği “böcek köyü” ve tropik bahçesi ile ziyaretçilere farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

İnsan eli boyutundaki dünyanın en büyük kelebeği “Atlas Güvesi”, kırlangıca benzeyen çıkıntısı yüzünden “Asya Kırlangıç Kuyruklusu”, kanadındaki yumurta şekli nedeniyle “Büyük Uçan Yumurta” adını alan kelebekler, bahçede özgürce kanat çırpıyor.

– “Kanatlarında ’86’ ve ’89’ yazıyor”

Kelebeklerin yaşam döngüsü ve sınıflandırılmasının sergilendiği, böcek çeşitlerinin yer aldığı müzede, bu canlıların yaşamlarıyla ilgili interaktif sunumlar ve belgesel gösterilen mini sinema salonları bulunuyor.

Müzede, kanadında 86 ve 89 yazanların yanı sıra, Amerika kıtasında kuzeyden güneye göç ederken ayda 3 bin kilometre uçan “Kral Kelebeği” ile kanat alt yüzeyindeki deseni baykuşun gözünü andırdığı için “Baykuş Kelebeği” adını alan türler sergileniyor.

Sergilenenler arasında, peygamber develeri, yusufçuklar, en büyük gergedan böceği, en büyük geyik böceği, en uzun böcekler olan sopa böcekleri ve büyük arılar da yer alıyor.

– Çiçek ve çürümüş meyve ile besleniyorlar

Kelebekler Vadisi’nde kanat çırpan kelebekler, çiçeklerden beslenebildiği gibi, yapay beslenme aparatları ve çürümüş meyve suları ile de gıda ihtiyacını karşılıyor.

Dışında ipek sargı olmadığı için koza olarak adlandırılmayan, Kenya ve Filipinlerden gelen “pupalar”, pupa dolabı olarak adlandırılan ünitelerde 10-20 gün kalarak kelebeğe dönüşüyor. Pupalar, alanında uzman biyologlar tarafından doğadaki şekli ile asılarak dolaplara yerleştiriliyor.

Kelebekler, yüzde 80 nem oranını sağlayan özel sistemleri ile doğal yaşam alanlarına bozkırın ortasında kavuşuyor.

– “Tropik bahçe görme şansına sahip olacaklar”

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir yaşamında çocuk ve gençlerin kelebek görme şanslarının bulunmaması nedeniyle Tropik Kelebek Bahçesi’ni oluşturduklarını söyledi.

Ziyaretçilerin ekvator ikliminde yetişen birçok renk ve büyüklükte kelebeği burada görme imkanına sahip olduğunu vurgulayan Altay, “Ziyaretçiler burada aynı zamanda bir tropik bahçe de görme şansına sahip olacaklar. Biz burayı yılın tamamında 28 derece sıcaklık, yüzde 80 nemde sabit tutuyoruz. Burada bozkırın içinde adeta bir cennet göreceksiniz. Burası Türkiye’de hiçbir zaman göremeyeceğiniz, birbirinden güzel, birbirinden renkli kelebek türlerinin etrafınızda serbestçe uçuştuğu, onlarla fotoğraf çekilebileceğiniz bir doğa cenneti.” diye konuştu.