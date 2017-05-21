Bozkırın ortasında dragon yarışı
21 Mayıs 2017 Pazar, 19:50
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dragon yarışı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, dragon yarışmasında ekipler birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.
Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı’nda mücadele eden 12 takımdaki 132 sporcu varış noktasına ulaşmak için ter döktü.
Müsabakada, ekip halinde “Esdağ” birinci, “Boğalar” ikinci, “Dragon Slayers” takımı ise üçüncü oldu.