Bozkırlılar Vakfının Aşure etkinliği
21 Ekim 2016 Cuma, 09:58
KONYA (AA) – Bozkır ilçesindeki “Bozkırlılar Vakfı” ilçede muharrem ayı dolayısıyla Aşure etkinliği düzenleyerek gelenlere ikram etti.
Bozkırlılar Vakfı Bozkır Kız Öğrenci yurdu toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Vakfın Bozkır temsilcilisi Mehmet Özakan bir selamlaşma konuşması yaptı.
Özakan vakfın hizmetleri ve ilçede yapımnaı devam edilen yeni yurt binası hakkında bilgi verdi.
Program Bozkır ilçe müftüsü Seyyit Böget’in yaptığı dua ile sona erdi.