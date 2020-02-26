Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı
YOZGAT (AA) – Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi hizmete açıldı.
Açılışta konuşan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, hastanenin bölge halkına önemli sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.
Karadağ, hastaneye Türkiye'nin birçok yerinden gelen hasta olduğunu anlatarak, "Açık kalp ameliyatından, doğuma, göğüs cerrahisinden, çocuk cerrahisine kadar geniş yelpazede hizmet veren çok değerli akademisyenlerimiz var. Tıp fakültesinin eksikleri yok mu elbette var. Bunlardan biri de tamamlayıcı tıp idi. Bu konuda da bugün itibarıyla 4 tıp birimimiz çalışmaya başlayacak. Burası Yozgatlı halkımız başta olmak üzere gelen bütün hastalarımıza deva olacak." dedi.
Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nun bu yıl itibarıyla öğrenci alacağını vurgulayan Karadağ, "Okulumuz hazır olduğu halde öğretim üyesi bulunamadığı için öğrenci alımı gerçekleştirilememişti. İnşallah bu yıl itibarıyla öğrenci alacak. Bu okulumuz yeni açtığımız merkezimizle ilişkisi bakımında önemli. Sarıkaya'ya açılacak fizik tedavi ve rehabilitasyon merkeziyle de Sarıkaya, alternatif ve tamamlayıcı tıbbın vazgeçilmezi haline gelecektir." diye konuştu.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi hakkında bilgi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem Balbaloğlu da geleneksel ve tamamlayıcı tıpta 15 farklı bölüm olduğunu belirtti.
Balbaloğlu, "Bu merkezde akupunktur, fizyoterapi, kronik kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında kullanılan enjeksiyon bazlı bir tedavi yöntemi olan proloterapi ile ağrı üzerine odaklandığımız kupa yönetimi olmak üzere 4 tamamlayıcı tıp yöntemleriyle bölge halkımıza yardımcı olmayı hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.
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