Bozok Üniversitesi kenevirden batarya üretecek
YOZGAT (AA) – Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşacaklarını belirterek, "Kenevir esaslı batarya yapımında öncü bir üniversite olmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla yerli otomobilimizin bataryasını inşallah biz üretebiliriz." dedi.
Rektör Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesinin "endüstriyel kenevir" alanında ihtisaslaşmasının Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiğini söyledi.
Yozgat'ın tarım ve havancılık bölgesi olduğunu, tahıl ve baklagillerle ön plana çıktığını ifade eden Karadağ, "Biz, katma değeri yüksek olan bir alana yönelmek istedik. Yozgat, kenevirin üretiminin serbest edildiği 19 ilden biri. Kenevirin ekonomiye kazandırılması, endüstriyel değeri yüksek olan ürünlere dönüştürülmesi için çalışma yapacağız." diye konuştu.
Karadağ, diğer illerde üretilen kenevirin Yozgat'ta değerlendirileceğini ve bu alanla ilgili sanayi kuruluşlarının da kente kurulacağını dile getirdi.
Kenevirin çok geniş yelpazede kullanıldığını aktaran Karadağ, "Bu bitkiden bio enerji ve bio malzeme elde edeceğiz. Kenevir, tekstilden gıdaya, tıptan, inşaata, otomotiv sanayisinden bir çok alana hitap eden katma değeri yüksek ürünlerin elde edileceği bir sektördür." dedi.
– "Yerli otomobilin bataryasını biz üreteceğiz"
Kenevirin batarya yapımında da kullanıldığını anlatan Karadağ, şöyle devam etti:
"Süper kapasitör yapımında kenevirden yararlanılıyor. Biz de bu yönde Ar-Ge merkezi kuracağız. Bozok Üniversitesi, kenevire dayalı batarya üretecek. Kenevir kullanılarak üretilen bataryaların mevcut bataryalardan ömrü çok daha uzun. 200 kat daha uzun ömürlü olan bir bataryadan bahsediyoruz. Biz, neden yerli otomobilimizin bataryasını üretmeyelim? Kenevir esaslı batarya yapımında öncü bir üniversite olmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla yerli otomobilimizin bataryasını inşallah biz üretebiliriz. Bu bizim hayalimiz, gerçekleştiremeyeceğimiz bir hayal değil. Çünkü literatür bilgileri bize bunu gösteriyor. Bununla ilgili önemli altyapımız olduğunu ve çalışmalarımızın başladığını söyleyebilirim."
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